Controlli nei quartieri di Picanello e San Cristoforo: due denunce

I carabinieri della compagnia di Catania piazza Dante, supportati dai colleghi della C.I.O., sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo nel centro cittadino, in particolare nei quartieri San Cristoforo e Picanello.

Nello specifico i militari dell’Arma hanno denunciato un 49enne pregiudicato catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché, nel corso del controllo in via Arduino, è stato trovato in possesso di circa 55 grammi di marijuana. Nel medesimo contesto operativo, gli operanti si sono poi concentrati sulle verifiche del rispetto delle norme della circolazione stradale, rivolgendo la loro attenzione alle principali arterie e piazze del centro storico, disponendo una serie di pattuglie appiedate e posti di controllo.

In tale frangente, i carabinieri si sono imbattuti in un 30enne catanese alla guida del suo veicolo sprovvisto della patente prevista. Un vero e proprio recidivo, perché ad accertamenti più approfonditi, è emerso che lo stesso aveva già commesso la medesima infrazione nel biennio e, per tale motivo, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. Tale attività ha consentito di identificare una sessantina di persone e di sottoporre ad accertamenti una trentina di veicoli, con l’elevazione di 17 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente) e il sequestro amministrativo di 5 veicoli colpendo, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica.