Occupazione irregolare di suolo pubblico, continuano i controlli: multa per una pizzeria

I carabinieri della compagnia di Catania piazza Dante, supportati dai colleghi della Cio e in sinergia con il personale della polizia locale, sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato a reprimere forme di criminalità comune, nonché il fenomeno dello spaccio di droga e dell’abusivismo commerciale nel quartiere “San Cristoforo”, tutelando al contempo il decoro urbano.

Al riguardo, i militari dell’Arma hanno riscontrato che 3 venditori ambulanti di oggettistica, che si erano posizionati in piazza Università e piazza Duomo, non solo occupavano il suolo pubblico senza alcuna autorizzazione, ma non erano nemmeno autorizzati al commercio. Ai tre, tutti originari del Bangladesh, sono state comminate sanzioni amministrative da 250 euro ciascuno. Allo stesso modo, anche una pizzeria di via Pietro Mascagni è risultata irregolare in relazione all’occupazione di suolo pubblico, poichè aveva posizionato tavoli e sedie sul marciapiede prospiciente il locale.

Durante i controlli, è stata posta inoltre particolare attenzione al contrasto dello smercio di stupefacenti. Sono state pertanto eseguite perquisizioni personali e locali, che hanno consentito di recuperare, all’interno della carcassa di uno scooter che sembrava abbandonato in via Murifabbro, ben 55 grammi di cocaina, dal valore al dettaglio di circa 4.000 euro, che è stata sequestrata.

Un 47enne di Catania, già pregiudicato, è stato poi denunciato all’Autorità Giudiziaria perché trovato in possesso di 1,3 grammi di marijuana, nascosti nella tasca dei pantaloni. Infine, per quanto riguarda, i controlli alla circolazione stradale, svolti nei confronti degli autisti indisciplinati, per garantire la sicurezza degli utenti della strada, i carabinieri hanno identificato 52 persone e controllato circa 18 veicoli, di cui 5 sono stati sequestrati perché sprovvisti della prevista copertura assicurativa, con l’elevazione di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un importo complessivo di 10.990 euro (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente).