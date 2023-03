Controlli in una comunità per anziani: deposito ed ufficio trasformati in posti letto

I carabinieri della stazione di Santa Venerina, in collaborazione con il nucleo anti sofisticazione e sanità di Catania ed con il nucleo radiomobile della compagnia di Giarre, hanno effettuato una serie di controlli presso diverse strutture socio- assistenziali residenziali volti a verificare il rispetto dei requisiti igienico sanitari ed il possesso delle autorizzazioni specifiche. L'ispezione di una comunità alloggio per anziani di Santa Venerina si sono concluse con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di una 63enne, titolare della struttura, per "omessa comunicazione all’autorità di pubblica sicurrezza delle generalità delle persone alloggiate". L’ispezione ai locali della struttura ha inoltre consentito ai carabinieri di accertare come la donna abbia modificato la planimetria autorizzata dall'Asp, adibendo un locale deposito a camera da letto per gli alloggiati, così come un altro locale, destinato ad ufficio, è stato adibito a posto letto. Sono state rilevate carenze degli standard igienico sanitari nei locali adibiti a servizi igienici, trovati fortemente fatiscenti. I carabinieri hanno proposto la chiusura dell’attività all’autorità competente.

Nello stesso contesto operativo, i controlli alla circolazione stradale effettuati insieme al nucleo radiomobile, hanno consentito di elevare una trentina di sanzioni amministrative (mancata revisione periodica, mancata copertura assicurativa, mancato uso dei prescritti occhiali da vista alla guida, guida con patente scaduta di validità) per un importo complessivo di circa 20mila euro.