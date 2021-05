Controlli nelle case di cura catanesi, vaccinato irregolarmente il convivente di una titolare

È stato accertato che il personale sanitario in servizio presso 3 comunità alloggio di Messina, Milazzo e Acireale, per un complessivo di 12 dipendenti, ha scelto in autonomia di non sottoporsi alla profilassi vaccinali per il Covid-19. Inoltre, è stato appurato che gli anziani ospitati presso la struttura del capoluogo messinese non risultavano censiti all’autorità e non era stato predisposto il documento di valutazione rischi per il personale operante, motivi per i quali il titolare è stato deferito all’autorità giudiziaria.