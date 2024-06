La polizia ispeziona alcune case popolari e trova una pistola con munizioni

Su disposizione del questore di Catania, gli agenti della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno condotto dei controlli straordinari a Librino. L’attività ha permesso di rinvenire e sequestrare, a carico di ignoti, una pistola revolver cal. 38 pronta per essere utilizzata. Il rinvenimento è avvenuto grazie all'ispezione di alcuni edifici di edilizia popolare in viale Biagio Pecorino.

A scovare l’arma è stato il cane poliziotto "Maui", che ha condotto gli agenti fino al sottotetto dello stabile. In un panno, i poliziotti hanno recuperato anche delle munizioni ed altre cartucce calibro 7 e 65. L’arma verrà sottoposta ad accertamenti balistici da parte degli specialisti del gabinetto regionale di polizia scientifica per accertare se sia mai stata utilizzata per commettere reati.