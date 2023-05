Movida: scoperti sei lavoratori in nero, due agenti picchiati ad un posto di blocco

Proseguono i controlli sulla movida catanese, secondo le direttive emanate in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Anche nella serata di ieri, gli agenti della questura hanno presidiato un’ampia zona del centro di Catania: via Umberto, via Etnea e via Vittorio Emanuele, ed anche le vie Antonino di Sangiuliano, Sant’Orsola, Santa Filomena, Gemmellaro, Coppola e le piazze Bellini e piazza Scammacca, spingendosi fino all’area comprendente le piazze Federico di Svevia e Currò e la via Plebiscito. Controlli anche in zona stazione e nei pressi delle Ciminiere. Oltre agli agenti di polizia erano presenti anche i carabinieri e la polizia locale, che, coordinati da un funzionario di pubblica sicurezza, hanno vigilato sulle dinamiche collettive ed operato diversi controlli nei confronti di attività commerciali, avventori o semplici persone in transito sulla pubblica via.

I controlli ai locali ed agli automobilisti

Complessivamente, sono state controllate 171 persone, 76 veicoli e 11 esercizi pubblici. Sono state contestate 61 violazioni del codice della strada, 5 veicoli sono stati sequestrati per mancanza di copertura assicurativa e 37 sottoposti a fermo amministrativo, di cui 33 motocicli, in quanto i rispettivi conducenti non facevano uso del casco. Sono stati contestati illeciti amministrativi ai titolari di due esercizi pubblici. Controllate 26 persone sottoposte agli arresti domiciliari ed 8 sorvegliati speciali. Gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale hanno sanzionato il titolare di un locale che, alle 2 e 45, manteneva l’attività aperta al pubblico, violando l’ordinanza sindacale che dispone la chiusura entro le ore 2 di tutte le attività commerciali del centro storico. Inoltre, i carabinieri della Compagnia di piazza Dante e del nucleo ispettorato del lavoro e della polizia locale, hanno contestato al titolare di un ristorante ubicato in Piazza Federico di Svevia l’impiego di 6 lavoratori in nero con sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa 9 mila euro.

Due agenti picchiati da un pregiudicato

Infine, gli agenti di polizia hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sull’identità personale un trentenne di Paternò, fermato mentre percorreva via Sangiuliano a velocità elevata. I tre occupanti, tutti sedicenti privi di documenti, durante il controllo si mostravano insofferenti ed ostili, rendendo difficoltosa l’identificazione. Uno dei tre ha fornito false generalità ed ha cercato di sottrarsi al controllo, intraprendendo con addirittura una colluttazione. Al fine di accertarne l’identità, i tre sono stati sottoposti ad accertamenti dattiloscopici e, proprio colui che si era opposto violentemente al controllo, è risultato essere un pregiudicato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora. A causa dei colpi ricevuti, due agenti delle volanti hanno riportato delle contusioni, facendo ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro.