Chiosco senza autorizzazioni a San Giorgio: 20 chili di alimenti donati in beneficenza

I carabinieri della stazione di Librino hanno realizzato nell’area ovest di Catania un servizio di controllo a largo raggio nel quartiere di competenza ed a San Giorgio, ponendo sotto la lente d’ingrandimento anche alcune attività commerciali. Alle ispezioni hanno preso parte anche i colleghi della Compagnia di Intervento Operativo, del 12esimo Reggimento Sicilia e la polizia municipale.

Il chiosco non aveva le "carte in regola"

Presso un chiosco-bar di San Giorgio sono state rilevate diverse irregolarità. La titolare, una 39enne catanese, ha ricevuto sanzioni amministrative per un importo totale di 8173 euro. Nel corso delle verifiche, infatti, è stato accertato come la donna stesse lavorando senza essere in possesso della registrazione sanitaria e della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l’esercizio in sede fissa, occupando abusivamente la strada con tavolini e sedie. Di conseguenza, alla titolare è stata intimata la chiusura del chioschetto ed anche la rimozione dell’intera struttura. Gli oltre 20 chili di alimenti confezionati, destinati alla vendita ma non più commercializzabili per la mancanza dell’autorizzazione, sono stati sequestrati e successivamente devoluti in beneficenza.

I controlli agli automobilisti

In una seconda fase del servizio sono state effettuate anche delle verifiche connesse alla circolazione stradale. Una ventina le persone fermate a bordo di altrettanti mezzi, 8 dei quali sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada. Tra le infrazioni rilevate: mancata copertura assicurativa obbligatoria, mancata revisione periodica, guida senza cinture di sicurezza, per un importo complessivo di 8.500 euro.

Donna senza patente e recidiva

In particolare, una 39 enne catanese è stata sorpresa alla guida di una Lancia Y senza aver mai conseguito la patente di guida. E' stata quindi denunciata, con recidiva nel biennio, in quanto già in un primo controllo era stata accertata una violazione analoga. Come se non bastasse, è emersa anche la violazione degli obblighi di custodia, poiché la vettura che stava guidando era già stata sottoposta a fermo amministrativo nella prima circostanza e a lei affidata. L’auto, questa volta è stata sequestrata amministrativamente ai fini della confisca. Altre due carte di circolazione sono state ritirate durante le verifiche su strada.