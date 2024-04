Troppi clienti con precedenti penali, chiuso un chiosco a Monte Po

La polizia di Stato di Catania ha eseguito un provvedimento emesso dal questore di Catania che ha sospeso temporaneamente l’attività di chiosco bar in zona Monte Po, imponendo per sette giorni la chiusura del locale, in quanto divenuto un "ritrovo abituale di persone pregiudicate". Un provvedimento che, regolarmente, viene adottato in seguito alle verifiche effettuate dagli agenti di polizia per prevenire ogni possibile azione criminale, anche attraverso approfondite analisi dei clienti che frequentano i locali pubblici. In questo caso, i controlli svolti dai poliziotti del commissariato di Nesima in un arco di tempo ritenuto "significativo", hanno rilevato presso il chiosco in questione la presenza frequente di persone con precedenti penali alle spalle.

Sulla base delle segnalazioni raccolte ed al termine dell’istruttoria svolta dalla divisione di polizia amministrativa della questura etnea, il questore Giuseppe Bellassai ha quindi disposto la chiusura temporanea dell’attività in ragione dell'articolo 100 Tulps. Il provvedimento ha lo scopo di garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a garanzia delle altre attività che rispettano le norme. Inoltre, ha un effetto dissuasivo nei confronti dei soggetti pericolosi, che così dovrebbero percepire che quel determinato luogo è oggetto di attenzione da parte delle forze dell'ordine. Le verifiche agli esercizi commerciali proseguiranno anche nelle prossime settimane.