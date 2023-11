Controlli della polizia alla circolazione stradale: pioggia di multe e sanzioni

Il commissariato Borgo Ognina, in collaborazione con unità cinofile della Questura e con il supporto di equipaggi della polizia amministrativa e del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale della polizia di Stato, ha condotto un'ampia operazione di controllo del territorio nei rioni Borgo e Barriera, con il coinvolgimento di pattuglie della polizia locale.

Nel corso delle attività, sono state controllate 110 persone, 32 veicoli e 4 chioschi bar. Inoltre, sono state verificate 32 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Gli agenti hanno anche effettuato verifiche sulla detenzione di armi da parte di 32 soggetti residenti nella zona d'intervento.

In particolare, in via Caronda, sono state comminate sanzioni a 17 veicoli parcheggiati sul marciapiede, alcuni dei quali erano in riparazione nei pressi di un'officina meccanica. Questi veicoli erano stati lasciati con il bagagliaio posteriore aperto, chiaramente nel tentativo di ostacolare la rilevazione della targa da parte della polizia locale. In via Pensavalle, un uomo è stato sanzionato per aver parcheggiato la sua auto, una Peugeot 207, nel bel mezzo della strada, sopra le strisce pedonali, ostacolando la circolazione stradale e mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni. L'uomo ha cercato di giustificarsi con gli agenti, affermando di aver parcheggiato l'auto in mezzo alla strada per qualche minuto, giusto il tempo di "prendere un caffè al bar" e di "non avere tempo da perdere con i poliziotti".

Tuttavia, è emerso che l'uomo, un pregiudicato di 59 anni, è sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, l'affidamento in prova ai servizi sociali, e pertanto gli è stata ritirata la patente di guida. Di conseguenza, è stato multato con una sanzione pecuniaria di circa 5.400 euro.

Infine, durante i controlli presso le aree limitrofe alle stazioni metropolitane, la polizia ha sanzionato due giovani ai sensi dell'art. 75 del testo unico sugli stupefacenti. I giovani sono stati sorpresi nei pressi della stazione della metropolitana "Milo" con marijuana, che è stata sequestrata. Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura, il che potrebbe comportare il ritiro della patente di guida e del passaporto, a seconda dei provvedimenti adottati.