Controlli alla circolazione stradale a Gravina: sanzioni per oltre 10mila euro

I carabinieri della compagnia di Gravina, in particolare quelli della stazione e del nucleo operativo, in sinergia con i colleghi della Cio del 12° Reggimento “Sicilia” hanno messo in campo un dispositivo per la prevenzione e il contrasto all’illegalità diffusa.

In tale contesto le pattuglie dispiegate sul territorio, hanno ispezionato una totalità di 30 veicoli e 36 persone, contestando 14 sanzioni al codice della strada per guida senza patente e per mancato utilizzo del casco.

Contestualmente sono state anche accertate due violazioni per omessa copertura assicurativa Rca con il conseguente sequestro amministrativo dei due mezzi. Il totale delle sanzioni è stato di 10.185 euro. Durante il servizio sono stati controllati e trovati regolarmente in casa, 8 soggetti sottoposti alle misure restrittive presso il loro domicilio.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale