Commercio abusivo su aree pubbliche, sanzionati cinque venditori

I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa, supportati dai colleghi del 12° reggimento Sicilia e con la collaborazione del personale della polizia locale hanno effettuato una seria di controlli nella zona del viale Mario Rapisardi finalizzati al contrasto del commercio abusivo di alimenti su aree pubbliche. Le attività ispettive dei carabinieri hanno riguardato 5 venditori abusivi catanesi, di cui 3 sono pregiudicati, sanzionati amministrativamente per un importo complessivo di quasi 12 mila euro, ai quali è stato contestato di operare la vendita di prodotti alimentari in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative nonché dei requisiti professionali per la commercializzazione di tali prodotti. I militari operanti hanno anche contestato l’occupazione abusiva della sede stradale ed hanno sottoposto a sequestro tutta la merce esposta sui banchi di vendita per un quantitativo complessivo di 30 kg di prodotti ittici (che sono stati distrutti) e di 300 kg di prodotti ortofrutticoli che sono stati invece consegnati ad un ente con finalità di beneficenza.

Nello stesso contesto operativo è stato effettuato il controllo nei confronti di una quindicina di persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari per le quali è stata riscontrata la regolare presenza in casa. L’attività di controllo della circolazione stradale ha consentito ai carabinieri di identificare una cinquantina di persone e di sottoporre a verifica una quarantina di veicoli con applicazione di sanzioni per violazioni al codice della strada (mancata copertura assicurativa e/o revisione periodica, mancata esibizione dei documenti di guida e circolazione) riscontrate per un importo di quasi 5.000 euro ed il sequestro amministrativo di 3 veicoli.