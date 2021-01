Tifosi dell'Acireale Calcio multati per aver guardato gli allenamenti allo stadio

Lo scorso 25 gennaio gli agenti del commissariato di Acireale, in prossimità dell’ingresso allo stadio “Aci Galatea”, ha sottoposto a controllo 3 persone, poichè sembrava immotivata la loro presenza in quel posto in pieno regime di “zona rossa”, proprio durante l’allenamento della squadra dell’Acireale in vista della trasferta per Castrovillari. I tre uomini, di 65, 60 e 40 anni, identificati dagli agenti operanti, sono stati senza dubbio ricondotti alla tifoseria dell’Acireale Calcio. Infatti, uno di loro era un noto pregiudicato da sempre vicino alla tifoseria granata, mentre un altro aveva da poco finito di “scontare” il daspo, ossia il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive per essersi reso responsabile di gesti di intolleranza proprio nel corso di tale tipo di competizioni. I tre, alla richiesta di fornire spiegazioni sulla loro presenza in quel luogo, fornivano giustificazioni inverosimili. Conseguentemente, sono stati sanzionati per la violazione alla normativa per arginare la diffusione del Covid-19.