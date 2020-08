Aeroporto, controlli covid per i passeggeri provenienti da Malta, Croazia, Spagna e Grecia

“Work in progress” all’aeroporto di Catania dove sono in corso i sopralluoghi all'interno del Terminal C, nell'area appositamente messa a disposizione dalla società di gestione e che sarà dedicata ai controlli particolari destinati ai passeggeri provenienti da Malta, Croazia, Spagna e Grecia. La società di gestione fa sapere che si sta anche predisponendo un’apposita segnaletica per incanalare i flussi di passeggeri in arrivo dai quattro Paesi comunitari. Per domani è previsto un nuovo sopralluogo di Asp, Sac e Usmaf che ha anche avanzato richiesta per i test rapidi. Allo scalo catanese saranno impegnati 10 medici, 15 infermieri e 10 operatori informatici per eseguire i tamponi. Nello scalo è presente anche un autista che porterà i tamponi ai laboratori per verificare eventuali contagi. La struttura sanitaria dovrebbe entrare in funzionale al 100 per centro tra venerdì e sabato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.