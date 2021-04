Bar di Vizzini sanzionato per violazione delle norme anti-Covid

I carabinieri di Vizzini hanno eseguito nella serata di ieri diversi controlli agli esercizi pubblici. Durante le verifiche, i militari hanno potuto accertare come in uno di questi, il bar “The King Pub” di viale Margherita, il titolare esercitasse l’attività consentendo a sette avventori di consumare alimenti sul posto: è stata disposta la chiusura temporanea del bar per 5 giorni. Anche gli avventori sono stati sanzionati per non aver rispettato le norme di tutela, in particolare per ciò che concerne il mancato mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale.