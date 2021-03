Controlli anti-Covid nel calatino, quasi 50 persone multate

I carabinieri di Caltagirone hanno eseguito nei giorni scorsi un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato soprattutto al rispetto delle disposizioni contro la diffusione del covid-19. Pattugliate in special modo le zone della movida di Caltagirone e di tutti i comuni del calatino dove era comunque possibile prevedere delle aggregazioni sociali.Disposta la chiusura temporanea di un bar di corso Vittorio Emanuele a Caltagirone, poiché permetteva ai clienti di consumare all’interno del locale e oltre le 18. Multate 15 persone trovate in piazza a San Cono oltre le 22 ed altre 18 in centro a Caltagirone, senza mascherina o che non rispettavano il distanziamento sociale. Stessa sorte è toccata ad altre 15 persone nei comuni di Licodia Eubea, Mazzarrone e Mirabella Imbaccari , sorprese a violare le norme sull'uso delle mascherine, o quelle sullo spostamento in altro comune da quello di residenza, nonché l’obbligo di distanziamento. I controlli continueranno per tutta la settimana, con particolare attenzione ai due giorni dedicati alle festività pasquali.