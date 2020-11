Posti di blocco anche in provincia di Catania per controlli anti-Covid

Continua l’attività dei carabinieri del comando provinciale di Catania. Durante il fine settimana i servizi di controllo sul rispetto delle norme anti-Covid e sensibilizzazione, sia diurni che notturni, si sono articolati anche nella provincia di Catania, in particolar modo ad Acireale, Aci Castello, Misterbianco, Giarre, Paternò e Belpasso. L’attività, inizialmente protesa principalmente a sensibilizzare in ottica preventiva la cittadinanza, si è successivamente articolata in una necessaria azione repressiva, anche alla luce del progressivo aggravamento dell’emergenza sanitaria. I militari hanno sottoposto a controllo complessivamente 8 esercizi commerciali, 66 veicoli ed hanno identificato 110 persone elevando 15 sanzioni amministrative, per un ammontare complessivo di circa 6000 euro. Nello specifico, i militari della compagnia di Paternò hanno elevato una sanzione amministrativa per essersi recato in comune diverso da quello di domicilio senza giustificato motivo nei confronti di un giovane catanese, trovato in possesso di crack e marijuana. E' stato quindi segnalato come assuntore per uso non terapeutico di droga.

Inoltre, i militari della compagnia di Acireale hanno denunciato in stato di libertà un altro giovane incensurato. Sottoposto a controllo, asseriva di trovarsi fuori casa dopo le 22 per poter accompagnare la fidanzata, che lavora in un vicino locale, presso la sua abitazione. Dopo le contestazioni amministrative fattegli dai carabinieri, ha iniziato ad inveire contro di loro. Infineè singolare il comportamento di un’automobilista 22 enne di Mascali, che incurante delle norme, circolava di notte senza giustificato motivo, senza utilizzare alcun sistema di protezione e per giunta guidando l’auto senza essere in possesso della prescritta patente di guida. Tenuto conto della recidiva dell’infrazione, è stato denunciato.