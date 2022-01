Green pass, nuove verifiche nelle attività commerciali: quasi 600 persone controllate

I carabinieri delle compagnie Fontanarossa, Gravina di Catania e Giarre hanno messo in atto nuovi controlli per la verifica dei green pass e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Tra Catania e a Misterbianco nei giorni scorsi, sono state ispezionate altre 500 persone e sottoposte a verifica complessivamente 120 attività commerciali. Nella lista figurano bar, supermercati, panifici, ristoranti, pasticcerie, palestre e centri scommesse. Nel comune di Gravina di Catania sono state controllate 85 persone e 22 esercizi commerciali.

E' stato multato il titolare di un bar di via Gramsci perchè aveva omesso di controllare il possesso del green pass agli avventori ed uno di questi è stato sanzionato, in quanto ne era sprovvisto. Le verifiche effettuate dai militari della Compagnia di Giarre nei comuni di Riposto e Mascali, insieme al 12esimo Reggimento Sicilia, hanno consentito di controllare 89 persone, 33 veicoli e 9 esercizi commerciali. All’interno di un bar di Riposto è stato sanzionato un dipendente che non indossava la mascherina.