Controlli Covid-19: sanzioni a centro scommesse e automobilisti

I carabinieri delle stazioni di Mineo e Scordia hanno eseguito dei servizi per contrastare il diffondersi del covid-19 riscontrando le seguenti violazioni: a Mineo, gli operanti hanno accertato come un centro scommesse di via Luigi Capuana alle ore 21:00 era aperto al pubblico ed in piena attività, come dimostrato da alcuni clienti che al momento dell’accesso dei militari stavano ritirando le schedine relative alle scommesse appena giocate. Al titolare è stata elevata sanzione amministrativa di euro 400 nonché ordinato sospensione dell’attività. A Scordia, alle ore 19:30 circa, a seguito di controllo ad autovettura, veniva appurato che i tre occupanti non conviventi non indossavano i dispositivi di protezione. Ad ognuno è stata elevata sanzione per 533,33 euro.

