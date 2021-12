Mascherine, green pass e quarantena: multe e denunce per chi viola le norme anti-covid

I carabinieri di Acireale hanno denunciato un 49enne ritenuto responsabile della violazione del divieto di mobilità dalla propria abitazione, poiché sottoposto alla quarantena in quanto positivo al Covid-19. Nel corso delle attività finalizzate al rispetto delle disposizioni per il contenimento del Coronavirus, i militari stanno infatti svolgendo vari servizi per il controllo della certificazione, oltre quelle già note sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. In questo contesto, hanno riscontrato e sanzionato 5 persone controllate all’interno di locali al chiuso ed altre 7 per non aver ottemperato all’obbligo di indossare la mascherina protettiva. A Guardia Mangano, i titolari di due panifici, di un supermarket e di una rivendita di tabacchi sono stati sanzionati per omessa vigilanza nei confronti degli avventori circa il loro obbligo di indossare la mascherina. Nella frazione di Santa Maria Ammalati,i carabinieri hanno sanzionato il dipendente ed il titolare di un panificio, il primo per mancanza del “green pass” ed il secondo per omessa vigilanza.