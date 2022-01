Denunciato un 47enne che andava a spasso pur essendo positivo al Covid

I carabinieri di Caltagirone hanno svolto dei servizi di controllo per la verifica del green pass, oltre che sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Un 47enne di Niscemi è stato denunciato mentre si trovava a Mazzarrone, nonostante fosse positivo al Covid-19 e quindi obbligato a trovarsi in quarantena presso la propria abitazione. Un 31enne di Caltagirone è stato sanzionato amministrativamente perché in giro per il comune di Grammichele senza mascherina, nonostante si trovasse in luogo pubblico. Nel corso dell’attività, i carabinieri hanno svolto verifiche nei confronti di oltre 300 persone e 138 esercizi commerciali, riscontrando il rispetto delle disposizioni vigenti.