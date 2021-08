Controlli sul green pass, multe per il titolare di un chiosco ed un cliente

Nei giorni scorsi il personale del commissariato Librino ha effettuato dei controlli volti a contrastare l'illegalità diffusa nel quartiere catanese. In un bar sono stati sorpresi 2 avventori, il titolare e la moglie, tutti privi di mascherina. Sono state, quindi, contestate 5 sanzioni amministrative di 400 euro ciascuna. Un'altra sanzione è stata contestata esclusivamente al titolare per aver consentito a persone prive di protezioni individuali di accedere nell’esercizio commerciale. Disposta anche la chiusura provvisoria dell'attività per cinque giorni.

Presso un chiosco-bar sono state elevate diverse sanzioni amministrative per violazione della normativa sul green pass. Nello specifico, sono stati sanzionati un cliente privo del certificato de il titolare dell’esercizio per avergli consentito di entrare.

Altri controlli hanno permesso di denunciare in stato di libertà il 60enne C. O. e S. A. di 36 anni, per il reato di evasione: entrambi, il giorno di Ferragosto, si sono allontanati senza autorizzazione dal luogo di detenzione domiciliare. Gli agenti della divisione anticrimine della questura hanno poi inviato una segnalazione ed è stato eseguito un ulteriore controllo presso l'abitazione di un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, al fine di accertare la regolarità dell'abitazione in cui abita ed è detenuto: l'alloggio non è risultato idoneo poiché vi è stato rilevato il furto aggravato di energia elettrica ed inoltre la casa, di proprietà del Comune di Catania, era stata occupata abusivamente. Quindi, P.G. di anni 25, e la moglie, sono stati denunciati in stato di libertà per occupazione abusiva di immobile e per il furto aggravato di energia.