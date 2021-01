Ancora aperta la palestra di via Gorizia, sanzioni e disposta chiusura per 5 giorni

All’interno erano presenti due uomini in abbigliamento ginnico, intenti ad allenarsi utilizzando le attrezzature a loro disposizione. Per questi ultimi, residenti in comuni dell’hinterland catanese, è stata elevata contestazione amministrativa di euro 400

Nella mattinata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19, finalizzati alla verifica del rispetto del Dpcm del 14 gennaio 2021, personale della squadra amministrativa del commissariato centrale ha elevato contestazione amministrativa con relativa sanzione accessoria della chiusura provvisoria di giorni cinque, al titolare di una palestra di via Gorizia il quale, nonostante i divieti imposti, consentiva l’accesso ai propri clienti. Dopo un’accurata attività di osservazione, si procedeva al controllo dell'attività. Il titolare, con atteggiamento nervoso, apriva la porta d’ingresso. All’interno erano presenti due uomini in abbigliamento ginnico, intenti ad allenarsi utilizzando le attrezzature a loro disposizione. Per questi ultimi, residenti in comuni dell’hinterland catanese, è stata elevata contestazione amministrativa di euro 400, mentre al titolare della palestra è stata inflitta, oltre a eguale sanzione amministrativa, la relativa sanzione accessoria della chiusura provvisoria per giorni cinque. La stessa palestra, in data 14 gennaio 2021, era già stata oggetto di analoghe contestazioni da parte di personale della Questura di Catania.