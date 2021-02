Musica oltre l'orario consentito, chiusura temporanea per un pub di via Coppola

I carabinieri di Piazza Dante, insieme al personale del reparto annona della polizia locale hanno effettuato un servizio di controllo nell’ambito delle attività per il contenimento del Coronavirus . In particolare, hanno proceduto alla verifica di un noto pub sito in via Coppola. Nonostante fossero ormai trascorse le ore 22 con le conseguenti limitazioni imposte dalle norme in vigore su tutto il territorio nazionale, gli operatori giunti sul posto hanno riscontrato la presenza di tre avventori che si attardavano ascoltando musica. Nei confronti dei tre è stata elevata una sanzione amministrativa mentre è stata disposta la chiusura dell’attività commerciale per la durata di 5 giorni.