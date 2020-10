Controlli anticontagio, sanzionate 10 persone senza mascherina

I carabinieri di Misterbianco, nel quadro delle attività disposte dal Comando Provinciale di Catania e degli indirizzi strategici della prefettura, hanno svolto un servizio di controllo del territorio finalizzato a garantire l’ottemperanza alle disposizioni sulla specifica normativa anti-covid19. Nel corso del servizio, i militari, sensibilizzando sempre i presenti a mantenere un’adeguata “distanza interpersonale”, hanno sottoposto a controllo 7 attività commerciali senza rilevare violazioni alle prescrizioni elevando però, nei confronti di 10 persone, la prevista sanzione amministrativa per il mancato utilizzo della mascherina protettiva. Di queste, in particolare, 8 si trovavano in assembramenti sulla pubblica via prive del dispositivo di protezione mentre altre 2 persone, non conviventi ma a bordo della stessa autovettura, erano prive della mascherina protettiva. Sono stati controllati 31 veicoli ed identificate 45 persone e controllati 31 veicoli con la conseguente contestazione di 12 violazioni amministrative tra le quali la mancanza di copertura assicurativa o l’utilizzo del cellulare alla guida, nonché è stato sottoposto a sequestro 1 veicolo e ritirato 1 documento di circolazione.

