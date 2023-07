Controlli dei carabinieri, sanzioni per alcuni locali di piazza Federico di Svevia e via Plebiscito

Nell’ambito dell’operazione “Buona Estate Sicura”, i carabinieri della compagnia di Catania piazza Dante, supportati dai colleghi della Cio e dal personale dalla polizia locale, sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo nel centro cittadino, in particolare nel quartiere San Cristoforo, volto a reprimere il fenomeno dell’abusivismo commerciale, nell’ottica di preservare il decoro urbano dell’area e di garantire il pieno godimento degli spazi pubblici, a vantaggio di residenti e turisti.

Nel corso del servizio, i militari dell’Arma hanno denunciato una 22enne catanese per “furto di energia elettrica”, in quanto a seguito di un controllo al suo B&B nei pressi di via Garibaldi è stato scoperto un allaccio diretto dell’energia elettrica alla rete pubblica. In merito al fenomeno dell’occupazione abusiva di suolo pubblico, i militari dell’Arma hanno controllato un panificio, una tavola calda e una trattoria di via Plebiscito, i cui proprietari sono stati tutti sanzionati amministrativamente per “occupazione abusiva di suolo pubblico” in quanto avevano tavoli e sedie sulla sede stradale in maniera indebita, poiché privi della prevista concessione comunale a ciò finalizzata, una condotta questa che soprattutto nel centro cittadino, causa il congestionamento del traffico ed intralcio alla circolazione stradale. Ai commercianti abusivi è stata pertanto comminata una multa di 173,00 euro ciascuno, con il contestuale obbligo di liberare lo spazio illecitamente occupato. Nel caso della trattoria è stata inoltre comminata un’ulteriore sanzione di 5 mila euro in quanto mancante della licenza di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel corso della serata, i militari si sono spostati in piazza Federico di Svevia e Piazza del Risorgimento, dove hanno sanzionato i titolari di due pub per “occupazione abusiva di suolo pubblico”, in quanto i rispettivi titolari avevano occupato il suolo pubblico con tavolini e sedie. Inoltre in Piazza Risorgimento, gli operanti hanno altresì sanzionato il titolare di un rivenditore di ortofrutta che occupava il suolo pubblico privo della prescritta autorizzazione.

Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno identificato 37 soggetti e controllato 18 veicoli, con l’elevazione di 11 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di 8.258,00 euro ed il sequestro di 3 autoveicoli sprovvisti di assicurazione (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente), colpendo, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica.