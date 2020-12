Controlli della polizia a San Berillo, uno straniero denunciato e un altro espulso

In risposta alle manifestate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, è stata efficace ed immediata l’azione del presidio quotidiano che pattuglia il rione San Berillo. Personale delle volanti della polizia, infatti, ha denunciato all’Autorità giudiziaria due cittadini marocchini che nella tarda serata di venerdì, violando peraltro le disposizioni anti Covid, a seguito di una lite scaturita per futili motivi e dovuta anche al loro stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di bevande alcoliche, avevano litigato violentemente procurandosi lesioni giudicate guaribili in 10 e 15 giorni. Entrambi gli uomini sono stati sanzionati in quanto inottemperanti al divieto di circolazione dalle ore 22. Uno di essi, inoltre è risultato essere inottemperante a due ordini di allontanamento dal territorio dello Stato. Alla luce di quanto avvenuto, in considerazione della pericolosità sociale dell’individuo, dopo la relativa denuncia con nullaosta dell’Autorità giudiziaria, il Questore ha emesso un provvedimento di espulsione dello straniero con accompagnamento dello stesso presso un centro di permanenza e rimpatrio.