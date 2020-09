Controlli della polizia a San Giovanni Galermo, il fiuto di Maui scopre i nascondigli della droga

Nella mattinata di ieri, personale delle volanti, della squadra Cinofili antidroga e della squadra a cavallo, impegnato nell’attività di controllo del territorio nel quartiere di San Giovanni Galermo, precisamente in via Capo Passero, ha controllato un manufatto abusivo presente nel quartiere. All’interno di tale struttura, non riconducibile ad un proprietario, è stata rinvenuta e sequestrata una pianta di marijuana alta circa 2 metri e un cavallo privo di microchip, che pertanto, i poliziotti con l’aiuto di personale Asp hanno sequestrato affidandolo in custodia giudiziale. Il controllo è continuato nelle immediate vicinanze dove il cane poliziotto Maui ha fiutato tracce di stupefacente provenienti dal bauletto di una bicicletta a pedalata assistita che era ferma in strada. In effetti all’interno di tale bauletto sono stati trovati e sequestrati a carico di ignoti 51 dosi di cocaina, una pietra della stessa sostanza del peso di 11,50 grammi, 145 grammi di marijuana in parte già suddivisa in dosi, nonché un bilancino di precisione e due radio ricetrasmittenti. Il cane Maui inoltre ha segnalato la presenza di stupefacente all’interno di una macchina parcheggiata nei pressi. Poiché il veicolo risultava aperto è stato perquisito: all’interno sono stati trovati 78 dosi di marijuana e 75 dosi di cocaina. E' stato così verificato che l’utilizzatrice della macchina, di proprietà di una società di noleggio, era una donna residente proprio nella zona del controllo, pregiudicata anche per reati in materia di stupefacenti. Nell’immediatezza la signora non è stata trovata in casa. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi del caso da cui si svilupperanno più approfonditi accertamenti di natura investigativa.

