Controlli della polizia ad Acireale e Giarre, infrazioni e sanzioni

Nella serata di ieri, nell’ambito del modulo operativo denominato “Trinacria”, il personale della polizia del ommissariato di Acireale – con il supporto del reparto prevenzione crimine “Sicilia Orientale”, ha dato luogo a numerosi e diversificati servizi straordinari di controllo del comprensorio territoriale acese, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati in genere, alle violazioni al codice della strada e agli altri fenomeni d’illegalità evidenti.

I controlli hanno riguardato ad Acireale in particolare via delle Terme, mentre a Riposto sono stati effettuati posti di controllo in via Duca del Mare, via Finocchiaro Aprile, piazza del Commercio e viale Piersanti Mattarella. Sono state sottoposte a controllo 256 persone, 119 veicoli, elevate 9 contravvenzioni al Codice della Strada tra cui 1 per la mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile, 4 per la mancata revisione, 1 per il mancato uso della cintura di sicurezza, 1 per l’uso del cellulare alla guida e 2 per la mancata esibizione di documenti al controllo. Gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo di un veicolo; 4 invece sono stati sospesi dalla circolazione per la mancata revisione.

Complessivamente, per i verbali di contravvenzione al Codice della Strada elevati, sono state contestate infrazioni per un valore pari a 1.890,00 euro, con la decurtazione di 15 punti patente. Particolare attenzione è stata rivolta anche al controllo avventori presso gli esercizi pubblici tra cui 6 nel chiosco bar sottoposti ad accertamenti. Infine, sono state eseguite alcune perquisizioni, ai sensi della normativa sulle sostanze stupefacenti, con l’ausilio dei cani antidroga del Reparto Cinofili della Questura di Catania.