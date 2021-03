Controlli della polizia ad Adrano, nascondeva eroina sotto il sedile dell'auto

Sabato pomeriggio gli operatori della volante del commissariato di Adrano, hanno arrestato il 40enne S.R per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti, insospettiti dal comportamento di un uomo che si trovava all’interno di un’auto parcheggiata in una via del paese, hanno deciso di procedere al controllo. Il controllo, esteso anche all’autovettura, ha portato al ritrovamento di cinque dosi di eroina contenute all’interno di altrettanti involucri in cellophane nascosti sotto un sedile, nonché, all’interno del portafogli, della somma di 365 euro suddivisi in banconote di diverso taglio e della cui provenienza l’uomo non riusciva a fornire alcuna valida giustificazione essendo, come da lui stesso dichiarato, in atto senza occupazione lavorativa. Avendo il fondato sospetto che l'uomo potesse detenere ulteriore sostanza stupefacente presso il proprio domicilio, gli agenti di polizia hanno perquisito l’abitazione dove hanno ritrovato diverse buste in cellophane dello stesso tipo e colore di quelle utilizzate per il confezionamento delle dosi di eroina e un bilancino di precisione. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo è stato accompagnato in Commissariato per il fotosegnalamento ed è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ne ha disposto la liberazione.