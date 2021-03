Controlli delle volanti di Librino, perquisizioni domiciliari e sequestri

Nei giorni scorsi, su disposizione del Questore Mario Della Cioppa, personale del commissariato Librino ha eseguito controlli, in particolare, in viale Grimaldi dove, L.G. di anni 52, che percepisce il reddito di cittadinanza da diversi anni, è stato indagato per aver allestito un luogo di gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi e, ancora, per il reato di invasione di terreni, in particolare per avere realizzato manufatti abusivi sulla pubblica via. L'ingente quantitativo di rifiuti, riversati anche sul verde pubblico, è stato sequestrato penalmente.

Inoltre, un pluripregiudicato, G.F. di anni 33, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato indagato per il reato di evasione; un altro pluripregiudicato, R.V. di anni 31, in atto affetto da grave patologia, è stato indagato per detenzione ai fini dello spaccio di cocaina e crack, sequestratogli anche il denaro. Durante l'attività sono state eseguite diverse perquisizioni domiciliari e personali e sequestrate, a carico di ignoti, molteplici dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina, crack e marjuana; sorpresi pure tre assuntori di crack e cocaina a cui è stato contestato l'uso personale dello stupefacente).

E ancora, una donna, N.G. di anni 48, fermata nell’ambito dei controlli volti a far rispettare la normativa anti-Covid 19, è stata indagata per i reati di resistenza e oltraggio nei riguardi dei poliziotti, ciò per non aver gradito il controllo di polizia. Inoltre, sono stati sottoposti alla misura della detenzione domiciliare: C.S.G. di anni 65, pluripregiudicato, rintracciato in via Leucatia, è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare in esecuzione provvedimento Siep (8 mesi di reclusione, furto e possesso ingiustificato chiavi e grimaldelli); P.G. di anni 50, pluripregiudicato, rintracciato in viale Moncada è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare in esecuzione provvedimento Siep (1anno e 4 mesi di reclusione, ricettazione); S.A. di anni 42, pluripregiudicato, rintracciato in viale San Teodoro è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare (8 mesi di reclusione, art. 9 l. 1423/1956); V.A. di anni 56, pluripregiudicato, rintracciato in viale Moncada è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.