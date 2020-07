Controlli delle volanti, sanzioni per parcheggiatori abusivi

Nella serata di ieri, personale delle volanti ha denunciato due individui per inosservanza delle prescrizioni imposte dalle misure di prevenzione. Nello specifico, G.M., sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, veniva denunciato perché trovato fuori dalla sua abitazione oltre l’orario consentito; invece, F.S.D. veniva denunciato perché violava il divieto di accedere al comune di Catania imposto con il foglio di via. Non si fermano i controlli ai parcheggiatori abusivi, infatti, nel corso della giornata il medesimo personale delle volanti ne sanzionava amministrativamente altri tre col sequestro delle somme illecitamente ricavate dallo svolgimento dell’attività illecita.

