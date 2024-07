Chiusa la cucina di una nota discoteca di Capo Mulini dopo i controlli della questura

Gli agenti delle divisioni amministrativa e anticrimine, insieme ai colleghi dell'ufficio generale prevenzione e soccorso pubblico, hanno effettuato un controllo amministrativo presso una nota discoteca di Capo Mulini, autorizzata a svolgere anche attività di ristorazione. L’intervento ha visto la partecipazione del personale del nucleo operativo del settore agroalimentare del corpo forestale, dello S.preS.A.L. e dell’Asp settore igiene pubblica e dell’ispettorato del lavoro. Le verifiche hanno consentito di rilevare diverse irregolarità nella conservazione e nella tracciabilità degli alimenti che hanno comportato una sanzione di 1500 euro con il sequestro amministrativo e la "distruzione in autotutela" di diversi preparati alimentari non tracciati e conservarti "in modo non idoneo con una commistione di alimenti nei frigoriferi". Un’ulteriore sanzione di 1000 euro è scattata perchè sono state accertate carenze igienico-sanitarie in cucina, nel deposito e nella zona bar.

Quanto basta per decretare la sospensione temporanea dell’attività della cucina. Per mancata applicazione delle procedure di autocontrollo, i titolari hanno ricevuto una multa di 2000 euro. Inoltre, all’interno della cucina sono state trovate uova prive di tracciabilità e indicazioni sulla scadenza e, pertanto, è stata elevata una contravvenzione di 300 euro. Il personale dello S.preS.A.L. ha trasmesso una denuncia anche per via degli spogliatoi non idonei e con vie di circolazione ingombrate.

Registrate diverse problematiche pure all’impianto elettrico, in violazione alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto riguarda la posizione dei dipendenti, non sono emerse irregolarità. La divisione di polizia amministrativa non ha rilevato violazioni sulla licenza rilasciata dal questore per poter organizzare eventi di discoteca. Il nome del locale non è stato reso noto dalla questura.