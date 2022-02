Controlli anti covid nelle discoteche: sanzioni e chiusura per tre locali del centro storico

I carabinieri del Nas di Catania, insieme ai colleghi della compagnia di piazza Dante, hanno svolto un servizio di controllo delle attività commerciali operanti nel settore dell’intrattenimento. Nello specifico, tra le altre, sono state sottoposte ad una verifica dell’osservanza delle disposizioni governative per il contenimento della diffusione epidemica alcune discoteche del centro storico, presenti in via Raffineria ed in via Simeto. I militari hanno verificato a campione il possesso del “super green pass” da parte di 120 avventori, riscontrando altresì che in tre discoteche non era stato limitato l’accesso della clientela: al momento del controllo all’interno delle strutture erano presenti un numero di persone maggiore rispetto alla percentuale del 50% consentita (in particolare, in due dei locali sono state trovate rispettivamente 348 e 286 persone rispetto alle 90 e alle 70 consentite dalla normativa in vigore).

Per tale motivo i rispettivi titolari delle discoteche sono stati sanzionati amministrativamente per una somma complessiva di 1200 euro, nonché con la chiusura immediata temporanea dell’attività per un giorno. Nel corso dell’attività i militari hanno inoltre svolto un servizio di controllo della circolazione stradale nella zona sulla quale insistono i locali sottoposti a verifica, identificando 53 persone ed elevando sanzioni nei confronti di un automobilista per la mancata revisione del suo veicolo nonché di un altro che, invece, non ha inteso sottoporsi all'esame alcolimetrico.