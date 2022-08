Controlli di Ferragosto sul litorale ripostese, identificate oltre 500 persone

I carabinieri della compagnia di Giarre, in concomitanza con il Ferragosto, hanno svolto una specifica attività di prevenzione sull’asse stradale del litorale jonico compreso nei comuni di Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia e Calatabiano. L'obiettivo principale è stato garantire non solo la sicurezza degli automobilisti, ma anche l’incolumità dei numerosi pedoni che, soprattutto nelle località balneari, a volte viene messa a repentaglio dal mancato rispetto da parte del codice della strada. Il servizio, svoltosi con il supporto aereo di un elicottero del 12° elinucleo carabinieri di Catania, ha visto la dislocazione di numerosi posti di blocco lungo la statale 114, arteria stradale dove maggiormente si registra l’aumento del flusso circolatorio, nonché di numerosi punti d’accesso al litorale. Sono state identificate 525 persone e controllati 291 veicoli, contestando complessivamente multe per 16 milla e 634 euro. In particolare, ben 8 auto sono state sottoposte a fermo amministrativo perché prive di copertura assicurativa. Nel corso dell’attività, oltre alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte alle persone sottoposte agli arresti domiciliari, sono stati effettuati controlli antidroga che, hanno portato alla segnalazione di due giovani alla Prefettura di Catania, quali assuntori, poiché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana per uso personale.