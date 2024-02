Controlli stradali in centro per innalzare il livello di sicurezza

La questura di Catania ha predisposto nuovi servizi di controllo per innalzare il livello della sicurezza sulle strade cittadine e ad assicurare il rispetto delle regole della circolazione stradale, soprattutto dell’uso del casco, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità dei cittadini a ridosso della festa di Sant'Agata. Gli agenti delle volanti e motovolanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, con il supporto di pattuglie della polizia locale, hanno effettuato una capillare attività di perlustrazione del centro cittadino. Sono stati presidiati i punti nevralgici ed allestiti numerosi posti di controllo, soprattutto in piazza Stesicoro, via VI Aprile e piazza Spedini.

Questi i numeri dell'operazione: identificate 137 persone, controllati 97 veicoli e contestate 32 violazioni di norme del codice della strada, soprattutto per guida senza casco, 19 in totale, con conseguente fermo amministrativo del motoveicolo. Contestate, inoltre, diverse violazioni per guida senza patente, senza copertura assicurativa e senza aver sottoposto il veicolo alla prevista visita periodica di revisione. Anche nei prossimi giorni questi servizi verranno intensificati in diverse zone della città.