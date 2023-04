Rafforzati i controlli per le festività pasquali: posti di blocco e ispezioni in zone costiere e sull'Etna

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno avviato un piano straordinario di controllo del territorio su tutta la provincia etnea, che coinvolge circa 800 militari distribuiti nelle 62 stazioni presenti sul territorio. Sono coinvolti gazzelle e motociclisti dei vari nuclei radiomobili, dalle compagnie d’intervento operativo, del 12° reggimento "Sicilia" e dai reparti specializzati dell’Arma. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei cittadini per i festeggiamenti di Pasqua e Pasquetta.

Le sanzioni già elevate ad abusivi e commercianti non in regola

L'azione preventiva, avviata da alcuni giorni, ha già permesso di conseguire dei risultati in varie zone di Catania e non solo. Oltre 300 le persone identificate e più di 200 i veicoli fermati, con accertamento di violazioni al codice della strada per un valore complessivo superiore ai 37 mila euro. In campo per tutelare i consumatori anche i reparti speciali del Nas e del Nil. Sono state elevate sanzioni amministrative a carico di due ristoratori in piazza Federico di Svevia, per carenze igienico-sanitarie nella cucina-deposito alimenti e per l’ampliamento dell’attività, non comunicata all’autorità. Multe anche al titolare di una gastronomia di viale Mario Rapisardi, in cui erano stati posti in vendita 10 kg di pollame privi di tracciabilità e nei confronti dei proprietari di 4 attività operanti nel settore alimentare nella zona pescheria. Lungo il corso Indipendenza nel quartiere San Leone, sono stati sanzionati alcuni venditori per aver commercializzato prodotti senza autorizzazioni amministrative e requisiti professionali per la vendita, occupando indebitamente la pubblica via. In questo contesto di lotta all'abusivismo commerciale, sono stati sequestrati oltre 30 chilogrammi di prodotti ittici, 100 kg di alimenti ortofrutticoli e una quarantina di uova pasquali. Il valore complessivo delle sanzioni ammonta a circa 15 euro.

Le zone interessate dai controlli pasquali

Per quanto riguarda i controlli che interesseranno la nostra provincia nei giorni festivi, le aree maggiormente coinvolte saranno i principali snodi viari e le zone di accesso alle località pedemontane e marittime. Salendo dal versante occidentale dell’Etna, il piano straordinario dei controlli coinvolgerà in particolare le zone di Nicolosi, Ragalna e la p provinciale 92 fino al rifugio Sapienza, i territori di Bronte e Randazzo e il tratto della strada regionale Mareneve che conduce a Piano Provenzana. Allo stesso modo, saranno oggetto dei pattugliamenti rafforzati dei militari dell’Arma anche le zone marittime: il lungomare di Catania, la fascia costiera acese compresa tra Acireale e Acicastello, la zona del porticciolo di Ognina e il litorale Giarrese, nei territori dei Comuni di Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo. La presenza dell’Arma sarà inoltre incrementata anche in tutti i luoghi di aggregazione e nelle aree potenzialmente a rischio per la sicurezza. Vie dello shopping, mercatini rionali, centri commerciali, chiese, siti culturali e locali d’intrattenimento, ma anche stazioni della metropolitana, fermate degli autobus e, in generale, in tutti quei punti nevralgici a maggiore affluenza di residenti e turisti.

I consigli per chi parte: come evitare furti in casa

Per i più fortunati che hanno la possibilità di trascorrere qualche giorno di vacanza lontano da casa, il comando provinciale ha predisposto l’intensificazione dei controlli nei pressi di abitazioni e di stabili incustoditi. L’Arma raccomanda l’utilizzo di un sistema di allarme e la collaborazione dei vicini nella vigilanza dell’abitazione, oltre a mantenere, per quanto possibile, la riservatezza sulle piattaforme social, evitando di fornire troppe informazioni su partenze e rientri, dettagli che spesso diventano una preziosa fonte di informazioni per i ladri.