Controlli anti Covid nei mercati storici, chiusi tre esercizi commerciali

Su direttiva del vicesindaco Roberto Bonaccorsi e dell’assessore alla polizia municipale Alessandro Porto, negli ultimi giorni la Polizia Municipale ha intensificato i controlli quale attività di contrasto agli assembramenti e per l’utilizzo della mascherina protettiva, nei due mercati storici della pescheria e della fiera di piazza Carlo Alberto e ovviamente anche negli esercizi commerciali. In cinque giorni sono stati controllati 240 rivendite commerciali, al fine di verificare l’ottemperanza alle norme anti Covid e garantire la salute della cittadinanza con azioni finalizzate a impedire la diffusione del virus. La municipale ha proceduto alla chiusura provvisoria per cinque giorni e 400 euro di multa di tre locali per la vendita di prodotti alimentari di consumo, avendo riscontrato inottemperanza alle norme di legge. Sono stati operati 7 sequestri di merce, nonché una ventina verbalizzazioni a seguito di inosservanza del Codice della Strada e delle norme regolamentari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.