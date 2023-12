La guardia costiera esegue controlli sulla filiera della pesca per garantire acquisti sicuri durante le feste

La guardia costiera ha condotto su tutto il territorio nazionale un'operazione di controllo a largo raggio messa in atto a ridosso delle festività natalizie per tutelare i consumatori ed evitare possibili frodi in un momento in cui è altissima la domanda di prodotti ittici. L’operazione“SpINNaker” (INN è acronimo di Pesca Illegale Non dichiarata e Non regolamenta), si protrarrà fino al mese di febbraio e prevede verifiche sia a terra che in mare. Il dispositivo messo in campo è coordinato a livello nazionale dal Centro di Controllo Nazionale Pesca del Comando generale della guardia costiera di Roma, ed è stato articolato a livello territoriale sul Centro di Controllo Area Pesca (CCAP) della Direzione Marittima di Catania. In tutta la Sicilia orientale sono stati effettuati 683 controlli, che consentiranno ai cittadini di acquistare sul mercato prodotti ittici sicuri e garantiti. Questi i dati riepilogativi: 56 illeciti tra amministrativi e penali, 165 attrezzi da pesca sequestrati; sanzioni pecuniarie che ammontano a circa 76 mila euro, per un complessivo circa di 2 tonnellate di prodotti ittici sequestrato.