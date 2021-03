Giro di vite sui trasgressori del coprifuoco: raffica di sanzioni

I carabinieri, coadiuvati dal nucleo cinofili di Nicolosi, e dai militari della guardia di finanza hanno eseguito un controllo straordinario del territorio nei comuni di Paternò e Biancavilla, finalizzato a far rispettare le norme emanate per il contenimento della diffusione del virus covid-19, nonché di quelle in materia di sicurezza stradale.

Complessivamente sono state elevate 17 sanzioni amministrative per il mancato rispetto del divieto di spostamento nelle ore di coprifuoco, 5 per il mancato utilizzo della mascherina protettiva; segnalati 2 giovani assuntori poiché trovati in possesso di 4 dosi per complessivi 5 grammi di marijuana; controllati 5 esercizi commerciali e contestate 12 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. Inoltre è stato sottoposto a sequestro e fermo amministrativo 1 motoveicolo, ritirato 1 documento di guida e circolazione e decurtato complessivamente 62 punti alle patenti di guida. Infine sono state identificate 72 persone e controllati 66 veicoli.