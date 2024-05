Movida sicura grazie ai controlli interforze: interrotta una rissa in viale Libertà

Anche nel fine settimana appena trascorso, come ogni weekend, le forze dell'ordine hanno presidiato le zone del centro storico cittadino, seguendo le direttive del Ministro dell’Interno ed in base a quanto concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tra il prefetto di Catania ed i vertici provinciali dei vari corpi. Con una specifica ordinanza del questore sono stati predisposti dei servizi interforze di vigilanza tra le vie e le piazze della movida, per garantire ai cittadini, ai clienti dei locali, ai residenti ed ai titolari delle numerose attività commerciali, di trascorrere un fine settimana sereno. In piazza Vincenzo Bellini e zone limitrofe hanno operato gli agenti della questura, i militari della guardia di finanza, la polizia locale, la polizia scientifica , sotto il coordinamento di un ufficiale della polizia di Stato. In piazza Federico di Svevia e nelle zone circostanti erano presenti i carabinieri e la polizia locale. In entrambe le aree, gli operatori hanno effettuato un’attenta attività di osservazione per prevenire comportamenti eccessivi, di disturbo e ogni situazione di illegalità. Inoltre, è stata eseguita una perlustrazione delle piazze e delle vie circostanti, alternata alla realizzazione di diversi posti di blocco.

Sanzionato un parcheggiatore abusivo

Nella zona circostante piazza Bellini, gli equipaggi della polizia e della guardia di finanza hanno preso posizione in maniera tale da impedire l’accesso alla zona pedonale dalle strade laterali a moto e motorini, oltre che prevenire e contrastare fenomeni come lo spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i giovani. Inoltre, particolare attenzione è stata rivolta alla via San Giuliano, da dove ci si immette nella piazza Vincenzo Bellini. Qui la presenza costante di personale della polizia stradale e della polizia locale ha impedito il la sosta selvaggia e in doppia fila, favorendo così il regolare transito veicolare nella zona, ed effettuando specifici controlli alle auto in transito. In questo contesto, sono state identificate 118 persone, di cui 31 con precedenti penali, controllati 56 veicoli e contestate 11 infrazioni al codice della strada soprattutto per sosta vietata, con l'aiuto della polizia locale. Gli agenti della polizia di Stato hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo di anni di 39 anni in via Dusmet. E' stato anche denunciato per la violazione del Dacur a cui era stato già sottoposto e che prevedeva proprio il divieto di accedere alla zona in cui invece è stato sorpreso. Inoltre, durante un controllo ad una vettura, un automobilista sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana, contenuta all’ interno di un borsello. E' stato segnalato alla Prefettura con la procedura di rito e gli è stata ritirata la patente per i successivi adempimenti amministrativi.

Rissa notturna in viale Libertà

Nelle zone di San Cristoforo, castello Ursino, piazza Federico di Svevia, via Vittorio Emanuele, 3 pattuglie dei carabinieri sono state impegnate in un’azione di prevenzione e contrasto allo spaccio e all'uso di droga tra i giovani, ai reati predatori, alla guida in stato d’ebbrezza, alla sosta selvaggia. Sono state controllate 33 persone e 17 veicoli, contestando 14 infrazioni stradali e comminando sanzioni per un importo complessivo di euro 810 euro, soprattutto per divieto di sosta e sosta sulle strisce pedonali nei pressi del castello Ursino. Sono stati, inoltre, effettuati 5 controlli con l’utilizzo dell’etilometro, con esito negativo, e sono state effettuate 5 perquisizioni personali tra giovani per la ricerca di stupefacenti, senza esito. In tarda nottata, un cittadino ha segnalato al 112 una rissa in viale della Libertà che aveva coinvolto numerose persone, verosimilmente extracomunitarie. La centrale operativa dell'Arma ha fatto convergere sul posto più gazzelle del nucleo radiomobile ed altre pattuglie delle compagnie di piazza Dante e Fontanarossa, richiedendo il supporto di una volante della polizia. Tutti i partecipanti si sono però dispersi all'arrivo delle forze dell'ordine.