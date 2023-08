San Cristoforo, sette famiglie residenti in una palazzina rubavano energia elettrica

I carabinieri della Compagnia di piazza Dante, con i colleghi della Compagnia di intervento operativo del 12esimo reggimento Sicilia e al personale Enel, hanno denunciato 7 persone, residenti nel centro cittadino, per furto aggravato di energia elettrica in quanto si erano allacciati alla rete pubblica. Ben 7 famiglie, residenti in una palazzina di San Cristoforo, non pagavano la bolletta della luce, rubando l’elettricità direttamente dalla rete di distribuzione. I "furbetti del contatore", oltre alla denuncia, sono stati anche ammoniti sul fatto che questo tipo di comportamento è pericoloso poiché la manomissione dei contatori con l’introduzione di un cavo elettrico per realizzare l’allaccio abusivo, esclude tutti i dispositivi antinfortunistici, con grave rischio di corto circuito. Per quanto riguarda i controlli su strada, le pattuglie di piazza Dante e della C.I.O. hanno monitorato la circolazione stradale, per colpire le condotte di guida pericolose per tutti gli utenti della strada. Su 14 veicoli e 34 persone controllate sono state elevate sanzioni al codice della strada per 3.700 euro circa, sequestrando anche 3 auto. Tra le infrazioni riscontrate: mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente.