Controlli contro i furti di rame, 6 mila euro di multa per il conducente di una motoape

Gli agenti della polizia ferroviaria hanno effettuato dei nuovi controlli dell' operazione "Oro Rosso", la cui terza tappa si è svolta a livello nazionale, per contrastare il reato dei furti di rame in ambito ferroviario. Le ispezioni, effettuate in tutta la regione, hanno interessato le linee ferroviarie e 13 centri di rottamazione e di trattamento di rifiuti speciali e metallici. Sono stati verificati il possesso delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività ed al trattamento dei materiali, il rispetto delle normative ambientali e la tracciabilità dei metalli trattati.

A Catania, i poliziotti della Polfer hanno denunciato a piede libero un uomo che trasportava a bordo di una motoape vari rifiuti, composti da apparecchiature elettriche. Non aveva alcuna autorizzazione specifica ed ha ricevuto anche diverse sanzioni amministrative, per un importo pari a circa 6.000 euro. Nell'ambito della stessa operazione sono state identificate in tutto 621 persone ed ispezionati 25 siti sensibili.