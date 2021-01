Intera palazzina di via Palermo rubava energia elettrica, scatta la denuncia

Nei giorni scorsi,gli agenti del Commissariato Librino sono entrati in azione in via Palermo, dove hanno eseguito una serie di controlli per fronteggiare l’illegalità diffusa. Hanno partecipato alle operazioni le squadre dei Cinofili della questura, che hanno supportato l’intervento con i cani antidroga. Un’intera palazzina, composta da quattro appartamenti, era illegalmente allacciata alla rete elettrica. Tutto ciò in maniera del tutto inusuale: in questo caso, infatti, non si è verificato il “consueto” furto d’energia ottenuto bypassando il contatore. I polizotti hanno verificato che i misuratori elettrici mancavano del tutto. Tutti i responsabili, la 44enne A.F., la 24enne C.M.M., la 75enne G.C.R. e C.R. nato nel 1974, sono stati denunciati allo stato libero per la violazione degli articoli 624 e 625 del codice penale. Ma non è tutto.

Visto il grave stato di illegalità riscontrato nell’edificio, nel corso degli accertamenti i poliziotti hanno approfondito le indagini, venendo a capo di una ulteriore serie di reati, per lo più finalizzati all’indebita percezione di sussidi pubblici e per i quali sono in corso approfondimenti e comunicazioni da parte della polizia giudiziaria . Inoltre, durante le operazioni di polizia sono state eseguite 2 perquisizioni domiciliari ed è stato segnalato alla Prefettura un tossicodipendente al quale è stato sequestrato amministrativamente lo stupefacente. Dell'intera attività svolta e per quanto di competenza, saranno informati guardia di finanza, Inps, Ufficio delle Entrate e polizia locale, ciò anche al fine di determinare la decadenza dai contributi pubblici non dovuti.