Ancora controlli sul green pass a Catania e Misterbianco, multato un ristoratore

I carabinieri delle compagnie di piazza Dante e Catania Fontanarossa sono stati impegnati nello svolgimento di servizi di controllo per la verifica del green pass e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.Tra Catania e Misterbianco sono state controllate oltre 453 persone e 79 attività appartenenti a tutte le categorie commerciali. In particolare, in zona Piazza Palestro di Catania, il titolare di un’attività di ristorazione è stato multato perchè ha consentito l’accesso ad un suo dipendente sprovvisto di green pass, a sua volta sanzionato. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane in tutta la provincia etnea.