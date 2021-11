Obbligo "Green pass", controlli dei Nas: 41 le violazioni contestate tra Catania, Messina ed Enna

Prosegue la campagna di controllo da parte dei carabinieri Nas sul rispetto dell'obbligo del Green pass. Ad oggi, sono state ispezionate oltre 12 mila attività ed esercizi in tutta Italia, contestando 778 violazioni all'obbligo del Green pass, delle quali 428 a datori di lavoro e titolari di attività commerciali ed erogazione di servizi oggetto di obbligo di certificazione Covid come ristoranti e bar, sale scommesse, palestre e centri estetici e massaggio, ritenuti responsabili di omessa verifica del Green pass.

Le attività di controllo hanno interessato anche le farmacie e gli ambulatori di analisi per verificare la corretta attuazione delle disposizioni relative alle modalita' di esecuzione dei testi rapidi e dei tamponi per la ricerca del Covid. Al riguardo sono state ispezionate 1.200 strutture sanzionando, anche penalmente, 42 gestori per aver condotto l'attività diagnostica in difformità alle norme ed ai protocolli d'intesa, con locali non idonei e/o non autorizzati, l'omesso utilizzo di dispositivi di protezione individuale, l'applicazione di prezzi dei test superiori a quelli calmierati, nonche' l'omessa alimentazione della banca dati sanitaria usata per la tracciatura dei contagi.

Attenta anche l'attività dei Nas di Catania che, ad oggi, hanno eseguito 250 controlli. Sono 41 le violazioni constatate nelle tre province Catania, Messina ed Enna.