Inizia la campagna "Alcohol & drugs": più controlli contro la guida in stato di ebbrezza

Si svolgerà dal 17 al 23 giugno la campagna "Alcohol & drugs", organizzata da Roadpol, la rete di cooperazione tra le Polizie Stradali europee, per contrastare efficacemente il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e promuovere il superamento di cattive abitudini degli automobilisti che spesso causano situazioni pericolose per la sicurezza stradale. Per tutta la settimana, la sezione di Catania della polizia stradale intensificherà i controlli sulle arterie stradali etnee, utilizzando le apparecchiature in dotazione per verificare eventuali episodi di guida in stato di ebbrezza . L'obiettivo della campagna è sensibilizzare i conducenti e migliorare gli standard di sicurezza stradale.