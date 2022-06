Controlli in bar, chioschi e club: multe per oltre 2mila euro

Lo scorso 15 e 17 giugno, il personale della squadra amministrativa della divisione Pasi della questura di Catania ha effettuato diversi controlli amministrativi in varie aree del territorio. E' stato controllato un club ad Adrano, il cui presidente è stato denunciato poiché sprovvisto della tabella dei giochi proibiti e multato con una sanzione di oltre mille euro per aver installato all’interno dei locali una carambola, senza essere in possesso dell'autorizzazione di polizia. La titolare di un chiosco bar adranita è stata contravvenzionata per aver modificato, senza aver dato comunicazione all’autorità competente, la sua attività e per occupazione abusiva di 120 mq di suolo pubblico con tavolini, sedie ed ombrelloni. Il totale delle sanzioni è in questo caso di 1173 euro. A Catania è stato controllato un bar nella zona di Picanello, la cui titolare è stata multata per occupazione abusiva di 10 mq di suolo pubblico. Ha ricevuto una sanzione di 173 euro.