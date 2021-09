Controlli in un b&b di Scillichenti, numerose violazioni e carenze igieniche

In particolare, sono stati verificati odori nauseabondi, scarsa aerazione ed insufficiente illuminazione, biancheria visivamente vecchia e sudicia, assenza di manutenzione, umidità ed altro ancora

Nei giorni scorsi, personale della squadra amministrativa del commissariato di Acireale, insieme a personale dell’Asp, della polizia municipale – settore Annona e dell’Ufficio Tecnico del Comune, ha sottoposto a controllo un B&B situato presso la nota frazione acese di Scillichenti. Nel corso del controllo sono state riscontrate numerose violazioni ed anomalie, soprattutto legate a carenze igieniche. In particolare, sono stati verificati odori nauseabondi, scarsa aerazione ed insufficiente illuminazione, biancheria visivamente vecchia e sudicia, assenza di manutenzione, umidità ed altro ancora. Quanto rilevato, previ significativi rilievi fotografici, è stato reso noto ral sindaco di Acireale, Autorità Sanitaria Locale, per i conseguenti provvedimenti che saranno ritenuti opportuni. Altri controlli congiunti, coordinati dal commissariato di Acireale, verranno realizzati nei prossimi giorni nei confronti di B&B al fine di individuare eventuali strutture ricettive non idonee a svolgere l’attività.