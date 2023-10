Controlli interforze nelle zone della movida, pioggia di sanzioni

Continuano incessantemente i controlli vita notturna della città di Catania, in linea con le direttive concordate tra il Prefetto di Catania e i vertici provinciali delle forze di polizia per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella serata appena trascorsa, le forze dell'ordine hanno eseguito operazioni complesse e articolate, regolamentate da un'ordinanza del Questore di Catania, concentrandosi sul centro cittadino e sul centro storico, aree frequentate principalmente da giovani cittadini in cerca di divertimento notturno.

Le aree d'intervento sono state suddivise in due diverse zone operative, che includono pub, locali di somministrazione di cibo e bevande e luoghi di ritrovo. La prima area copre le vie Antonino di Sangiuliano, Coppola e le piazze Bellini e Lupo, mentre la seconda comprende piazza Federico di Svevia e le zone circostanti.

Le operazioni hanno coinvolto equipaggi della Questura, della polizia stradale, dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale. Questi gruppi, coordinati da funzionari di pubblica sicurezza, hanno monitorato il comportamento dei frequentatori e intensificato l'osservazione delle aree pedonali al fine di prevenire attività illegali. Sono stati anche effettuati posti di controllo e verifiche amministrative verso le attività commerciali situate nelle vie menzionate.

In particolare, nella zona di piazza Bellini, gli equipaggi sono stati schierati per impedire l'accesso di motocicli non autorizzati. Il camper della polizia stradale è stato posizionato nella piazza per eseguire test alcolici e verbalizzare violazioni del codice della strada. Nel frattempo, le pattuglie dei carabinieri hanno presidiato la zona di Castello Ursino per prevenire e contrastare attività illegali diffuse, come il traffico di sostanze stupefacenti tra i giovani.

Complessivamente, sono state controllate 112 persone e 68 veicoli nelle aree oggetto del servizio. Sono state contestate 14 violazioni del codice della strada. In particolare, nella piazza Vincenzo Bellini e dintorni, sono state emesse 7 sanzioni relative al codice della strada, di cui 4 per guida senza casco, con conseguente fermo amministrativo, e 1 per mancanza di copertura assicurativa obbligatoria, con conseguente sequestro del veicolo.

Nella piazza Federico di Svevia e nelle zone circostanti, sono state sanzionate 3 persone per mancata revisione e 2 per mancata esibizione di documenti. Inoltre, sono state sanzionate 2 persone che si dedicavano all'abusivismo di parcheggi e segnalato alle autorità un giovane di 27 anni, trovato in possesso di 2 grammi di marijuana, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti.