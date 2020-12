Nas, controlli su laboratori per tamponi Covid: denunce anche a Catania

Irregolarità in 67 centri di prelievo ed analisi diagnostica per la ricerca del virus Sars-CoV-2 sui 285 controllati. E' il risultato di una operazione svolta dal comando dei carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministro della Salute. Tra le situazioni più significative accertate dai Nas, a Catania nel corso di un'ispezione presso una profumeria sono stati scoperti e sequestrati 16 kit diagnostici per ricerca anticorpi Sars-Cov-2, di verosimile provenienza estera, destinati all'uso esclusivo di professionisti sanitari. È stato accertato che i test rapidi, occultati all'interno di contenitori anonimi in prossimità della cassa, erano detenuti a temperatura ambiente, anziché a quella raccomandata di tra 2 e 8 °C, con grave pregiudizio sull'efficacia diagnostica e conseguente inattendibilità dell'esito analitico. Ancora a Catania sono stati denunciati alla autorità giudiziaria il legale responsabile e il direttore tecnico di un centro privato accreditato di analisi cliniche, poiché ritenuti responsabili di aver utilizzato, per gli esami di laboratorio a carico del Servizio sanitario regionale, reagenti scaduti di validità, peraltro custoditi in celle frigorifere prive del dispositivo di controllo della temperatura. Sequestrati 12 contenitori di reagenti e diagnostici in vitro il cui valore complessivo ammonta a 1.000 euro. Sempre a Catania, i militari nel corso di una ampia strategia di controlli sul territorio, sono stati individuati 5 laboratori di analisi convenzionati con il SSR che non ottemperavano alle procedure obbligatorie di inserimento degli esiti analitici ai test covid-19 nella piattaforma regionale.